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Hıncal Uluç'tan Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yorumu!
Duayen gazeteci Hıncal Uluç, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş'ın yanı sıra küme düşme hattından yavaş yavaş uzaklaşan Fenerbahçe'nin futbolunu da yorumlayan Hıncal Uluç, gelecek hafta oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı için de tahminde bulundu. İşte Hıncal Uluç'un Sabah'taki yazısı...
5 Mart 2019 Salı 11:48
Güncelleme: 05.03.2019 11:59
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Yarın dükkan kapalı ya. Haftanın futbol laflarını, kısa kısa bir yazıda toplamak zorunlu oldu. En baştan başlayalım.
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Başakşehir en başta. Ama inanın en başta bitirmesi zor. Çünkü iyi oynamıyor. Abdullah Avcı, aynen saat, hem de en ünlü İsviçre saati gibi işleyen bir takım yapmıştı.
Ama o takımı değiştirdi. Artık saat gibi işleyen çarklardan oluşan takım yok. Bireysel hünerlerle kurtarılan maçlar var.
Eski takımda, sağda bek Caiçara ile kanat Visca sağdan, aynen Clichy ile Elia da soldan rakip savunmayı kanatlardan çökertirlerdi.
Orta sahada Mahmut harika oyun kurucu üstelik ön libero, yanında Emre Belözoğlu orta sahadan top dağıtır, orta önde de Mossoro ve de özellikle Adebayor, seyrine doyulmaz bir hücum üstünlüğü yaratırlardı.