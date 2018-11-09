Fener şahlandı

Fenerbahçe, Anderlecht'i 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye çıkardı. Sezona Cocu yönetiminde başlayan ve istenilen skorların gelmemesinin ardından Hollandalı teknik adam ile yollarını ayıran Fenerbahçe tam 35 gün sonra galibiyetle tanıştı. Aslında Cocu'nun koltuğuna geçen Koeman etkisi daha Galatasaray maçında kendisini hissettirmişti. 2-0 geriye düşen sarı- lacivertliler, skoru 2-2'ye taşırken son dakikalarda da galibiyeti kaçırmıştı.



ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL GELDİ

Dün akşam Anderlecht karşısında beklenen patlama gerçekleşti. Deplasmanda 2-2 biten karşılaşmanın rövanşında sarılacivertli ekip baştan sona üstün bir oyun sergilerken temsilcimiz Mathieu Valbuena ve Michael Frey'in 71 ve 74. dakikalarda attığı gollerle sonuca gitti. Anderlecht'te 79. dakikada Zakaria Bakkali çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe gruptaki son iki maçında Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile karşılaşacak.

KADIKÖY FARKI

Fenerbahçe, Anderlecht'i 2-0 yenerek evindeki başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 15 iç saha maçında sadece bir kez (11G / 3B) mağlup olurken, bu süreçte tek yenilgisini Molde'den aldı (1-3). Ayrıca, Avrupa kupalarında oynadığı son 17 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.



14 EKSİKLE MAÇA ÇIKTILAR

F.BAhçe'de, sakat Mehmet Topal, Alper ve Oğuz'un yanı sıra idari kararla kadro dışı Benzia, UEFA listesinde olmayan Tolga, Mehmet Ekici, Soldado, Ferdi ve Berke yer almadı. Ayrıca kadro dışı Volkan, Dirar, Aatıf, Kameni ile Ozan da listeye eklendi.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının Anderlecht maçına, hafta arası olmasına rağmen yoğun bir ilgi gösterdi. Derbi maçta alınan 2-2'lik skorun da taraftar üzerinde önemli bir etkisinin olduğu Kadıköy'de, tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı-lacivertli futbolseverler Anderlecht zaferini doyasıya kutlarken, ezeli rakipleri G.Saray'a tezahüratlarla gönderme yaptılar.

