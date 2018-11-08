Fenerbahçeden Koray Şener koreografisi - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'den Koray Şener koreografisi

    Fenerbahçeli taraftarlar Anderlecht mücadelesi öncesinde Koray Şener için koreografi hazırladılar.
    8 Kasım 2018 Perşembe, 18:54:48 Güncelleme: 19:06:06
    Fenerbahçeden Koray Şener koreografisi

    KORAY ŞENER UNUTULMADI
    Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeden Koray Şener koreografisi

    Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

    Fenerbahçeden Koray Şener koreografisi

    Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

    Fenerbahçeden Koray Şener koreografisi

    STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU
    Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

    Fenerbahçeden Koray Şener koreografisi
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