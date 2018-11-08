Dünya İkincisi Milliler Kadıköyde - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Dünya İkincisi Milliler Kadıköy'de

    Dünya ikincisi Ampute Futbol Milli Takımı, Fenerbahçe - Anderlecht maçı öncesinde tribünleri dolaştı.
    8 Kasım 2018 Perşembe, 19:07:16 Güncelleme: 19:07:44
    Dünya İkincisi Milliler Kadıköyde

    AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET
    Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadumu'na geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dünya İkincisi Milliler Kadıköyde

    Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan millilere daha sonra başkan Ali Koç tarafından plaket takdim edildi.

    Dünya İkincisi Milliler Kadıköyde

    Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'' şeklinde tezahürat yapıldı.

    Dünya İkincisi Milliler Kadıköyde
    Dünya İkincisi Milliler Kadıköyde
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN