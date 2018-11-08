Dünya İkincisi Milliler Kadıköyde

Dünya ikincisi Ampute Futbol Milli Takımı, Fenerbahçe - Anderlecht maçı öncesinde tribünleri dolaştı.
8 Kasım 2018 Perşembe, 19:07:16
Güncelleme: 19:07:44
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadumu'na geldi.
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Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan millilere daha sonra başkan Ali Koç tarafından plaket takdim edildi.
Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'' şeklinde tezahürat yapıldı.