Fenerbahçede Valbuena rüzgarı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Valbuena rüzgarı!
UEFA Avrupa Ligi D grubu maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Maça Valbuena'nın performansı damga vurdu.
8 Kasım 2018 Perşembe, 21:04:26
Güncelleme: 21:36:18
Cocu'nun gönderilmesinin ardından Koeman ile şans bulmaya başlayan Mathieu Valbuena, performansıyla göz dolduruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon Fenerbahce formasıyla çıktığı ilk yedi resmi maçta gol katkısı yapamayan Mathieu Valbuena, son iki karşılaşmada dört gole doğrudan katkı sağladı.
Galatasaray maçında 1 gol 1 asist yapıp 2-0 dan maçı 2-2 ye getiren Valbuena, Anderlecht ile oynanan maçta ise 1 gol 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.
İşte Sosyal medyada Valbuena yorumları...