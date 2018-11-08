Fenerbahçede Valbuena rüzgarı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'de Valbuena rüzgarı!

    UEFA Avrupa Ligi D grubu maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Maça Valbuena'nın performansı damga vurdu.
    8 Kasım 2018 Perşembe, 21:04:26 Güncelleme: 21:36:18
    Fenerbahçede Valbuena rüzgarı!

    Cocu'nun gönderilmesinin ardından Koeman ile şans bulmaya başlayan Mathieu Valbuena, performansıyla göz dolduruyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede Valbuena rüzgarı!

    Bu sezon Fenerbahce formasıyla çıktığı ilk yedi resmi maçta gol katkısı yapamayan Mathieu Valbuena, son iki karşılaşmada dört gole doğrudan katkı sağladı.

    Fenerbahçede Valbuena rüzgarı!

    Galatasaray maçında 1 gol 1 asist yapıp 2-0 dan maçı 2-2 ye getiren Valbuena, Anderlecht ile oynanan maçta ise 1 gol 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

    İşte Sosyal medyada Valbuena yorumları...

    Fenerbahçede Valbuena rüzgarı!
    Fenerbahçede Valbuena rüzgarı!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN