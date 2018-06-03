FENERBAHÇE KONGRESİ CANLI | Fenerbahçe'de başkan kim olacak: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu?

Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde oy verme işlemi başladı. 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'a kadar sürecek. Kongrede 26 bin 2 kişi kongrede oy kullanabilecek. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçecek olan başkanlık seçimi sonucunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Gelişmeleri canlı olarak takip edebileceğiniz bu sayfa sürekli güncellenmektedir.

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Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Mevcut Başkan Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerden Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçimi dün konuşmalarla başlamıştı. Bugün ise saat 10:00'dan itibaren oy kullanma işlemi başladı. Oy verme süreci saat 17:00'da sona erecek. Ülker Stadı'nda yapılacak oy verme işleminin ardından sandıklar toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanlığının öncülüğünde oylar sayılacak.

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda oy verme işlemi bu sabah başladı. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu, Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da oy kullanan isimler arasındaydı.



Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanının seçileceği Fenerbahçe Genel Kurulu'nda oy verme işlemi bugün başladı. Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'nda genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek oy verme işlemlerini yakından takip etti. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu ve Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da erken saatlerde stada gelerek oy kullanan isimlerdendi. Fenerbahçe'nin bugüne kadar gerçekleşen en geniş katılımlı kongresinde iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri oy kullanmak için sandıklara akın etti.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre'de şu ana kadar 12050 üye oy kullandı.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda düzenlenen seçimli genel kurulda oy kullanma işlemleri sırasında bir kongre üyesi aşırı sıcak dolayısıyla baygınlık geçirdi. Oy sırasındayken kendini bir anda yere bırakan üyeye divan kurulu başkanlığından yapılan anons sonrasında doktor müdahalesi gerçekleşti. Kongre üyesi, gerçekleşen müdahalenin ardından sedyeyle oy kullanma alanının dışına taşındı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı genel kurulda sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Ali Şen de oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. Birçok kongre üyesinin ilgisiyle karşılaşan Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Ali Şen oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşıyor. Sanırsınız ABD başkanı seçiliyor! 20 bin civarı oy kullanılacaktır. Şu anda da 14 bin kişi kadar kullanıldığını duydum."

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda sıcak hava üyelere zor anlar yaşattı. Başkan adaylarından Ali Koç gömlek değiştirip tekrar oy kullanılan alana gelirken, Aziz Yıldırım da sıcak nedeniyle şapka taktı.

Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı kongresinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken, iki başkan adayına da yoğun ilgi ve destek vardı. Yoğurtçu Parkı'nda toplanan bir grup taraftar, stat dışında Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunuyor. Sandıkların bulunduğu alana giriş yapılan bölümde genel kurul üyelerini karşılayan ve tek tek elini sıkan Aziz Yıldırım'la fotoğraf çektirmek isteyen üyeler, girişte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Divan Kurulu Başkanlığı, yaşanan yoğunluk nedeniyle sık sık anons yaparak, yoğunluğu azaltmaya çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım üyeleri karşılarken, Başkan Adayı Ali Koç ise sandıkları gezerek burada oy kullanmak için bekleyen üyelerle sohbet ediyor.

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel de Ülker Stadyumu'na gelerek oyunu kullanan isimler arasındaki yerini aldı. Burada üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Demirel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saat 14:00 itibarıyla Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçiminde oy kullanan üye sayısı 17 bini geçti.

Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı. Ercan Saatçi, Kadir Çöpdemir, Bülent Şakrak, Şevket Çoruh, Sarp Akkaya ve Murat Akkoyun gibi isimler oylarını kullananlar arasında yer aldı.

15.00 itibariyle Fenerbahçe Kongresi'nde kullanılan oy sayısı 18 bini geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyunu kullanmak üzere Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi.

16.00 itibariyle kullanılan oy sayısı 20 bini geçti.

16.30 itibariyle başkan adayı Ali Koç oyunu kullandı.

16.50 itibariyle mevcut başkan Aziz Yıldırım oyunu kullandı.

17.00 itibariyle stat kapıları kapandı.

17.15 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. 21 bin 350 üye oyunu kullandı.

17.45 itibariyle oy sayım işlemi başladı.

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİ

ASİL

Mithat Yenigün - İş adamı

Mehmet Kocadon - Belediye Başkanı

Nihat Özbağı - Müteahhit

Mahmut Uslu - İş adamı

İlhan Ekşioğlu - Turizm ve tekstilci

Şekip Mosturoğlu - Hukukçu

Ömer Temelli - İş adamı

Önder Fırat - İş adamı

Ozan Balaban - Mühendis, mimar

Ahmet Özokur - İş adamı

Fatih Öztürk - İş adamı

Selim Kosif - İş adamı

Ahmet Ketenci - Beltur Genel Müdürü

Metin Doğan - İş adamı

YEDEKLER

Ekrem Eray Arda - İş adamı

İlyas Bulcay - Avukat

Yahya Uğur - İTO Meclis Üyesi

Barış Göktürk - Yönetici

Levent Kınay - İş adamı

Yasemin Merçil - Avukat

Murat Salar - Genel Müdür

ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİ

ASİL

Erol Bilecik - TÜSİAD Başkanı

Semih Özsoy - İş adamı

Mehmet Burhan Karaçam - Bankacı

Sevil Zeynep Becan - Mühendis

Mustafa Tankut Turnaoğlu - İş adamı

Fethi Pekin - Avukat

Metin Şen - İş adamı

Turhan Şahin - Fenerbahçe eski yöneticisi

Mustafa Kemal Danabaş - İş adamı

Acar Sertaç Komsuoğlu - İş adamı

Simla Türker Beyazıt - İş kadını

Ömer Okan - İnşaatçı

Burak Çağlan Kızılhan - CEO

YEDEKLER

Belgin Aral - Avukat

Alper Pirşen - Avukat

Ozan Korman Tarman - Yazar

Metin Sipahioğlu - İş adamı

Selahattin Baki - İş adamı

Muhittin İlker Dinçay - İş adamı

Esra Nazlı Ercan - İş kadını

Aziz Yıldırım ve Ali Koç üyelere yaptıkları son konuşmalarda adeta düelloya tutuştu. Yıldırım'ın, Koç'a yaptığı flaş teklif kongreye damga vurdu.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

Ali Koç sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim koyacak. İkimiz de söylediğimiz paraları koyalım. Kulüp kazansın. (Daha sonra kürsüye gelen Ali Koç rakam açıklamadı ve bir fazlasını vereceğini söyledi)

Aziz Yıldırım ise son sözü aldı ve noktayı koydu: "Ben sponsorlarla birlikte 150 milyon Euro (Yaklaşık 814 milyon lira) veriyorum. O da gelsin parayı koysun. Ben artırdım sen artırdın yok. Yaşasın Fenerbahçe!

Yeni kuşaklar F.Bahçe'de görevi devralacak. Bu F.Bahçe'nin 3 Temmuz'daki hukuki durumunun tescil edilmesinden sonra olacak.

Real Madrid'in başkanı ve yöneticileri içeri (hapse) girse, oyuncuları ayrılsa ve başına bunlar gelse ne olurdu? Real Madrid kupayı alabilir miydi?

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan başkan adayı Ali Koç, "Sayın Başkanım, pek çok kez kimse Fenerbahçe'den büyük değil dediniz. Sanırım şunu unuttunuz, siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz" dedi. Seçim sürecine değinen Ali Koç, şunları söyledi: "Sayın başkanım, Fenerbahçe tarihine yazılacak çok önemli işlere imza attınız. Türk sporu için büyük hizmetleriniz oldu. Tesisleşme, stat salonumuz, amatör şubelere yatırım, hayatınızı Fenerbahçe'ye adadınız. Tüm bunlar için her Fenerbahçeli gibi yönetiminize minnettarım. 3 Temmuz saldırısında dik duruşunuz, kaçtı derken dönmeniz, kaçtı diyenlerin şu an kaçmış olması, bizlere vermiş olduğunuz cesaret sadece Fenerbahçe'ye değil, tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için özellikle minnettarız.