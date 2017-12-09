 Yiğithan Güveli fırtınası – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yiğithan Güveli fırtınası

    Yiğithan Güveli fırtınası
    F.BAHÇE U21 takımı, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler'de golleri A Takımla da antrenmanlara çıkan Yiğithan Güveli kaydetti. Genç yetenek 22. ve 55. Dakikalarda fileleri havalandırdı. F.Bahçe 32 puanal ve maç fazlasıyla Bursaspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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