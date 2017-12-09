Yiğithan Güveli fırtınası

F.BAHÇE U21 takımı, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler'de golleri A Takımla da antrenmanlara çıkan Yiğithan Güveli kaydetti. Genç yetenek 22. ve 55. Dakikalarda fileleri havalandırdı. F.Bahçe 32 puanal ve maç fazlasıyla Bursaspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.