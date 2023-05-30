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FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! | Karagümrük - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük ve Kayserispor kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:10
FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! | Karagümrük - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

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