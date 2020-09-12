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Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in ilk haftasında ligin yeni ekibi ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerin de merak ile izleneceği mücadele öncesi maçın yayın saati ve kanalı hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 07:48 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:08
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınkanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: , Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Murat Sarıgül, , Brahim Darri, Efe Tatlı, Erik Sabo, Yusuf Erdoğan, Artur Sobiech,

Yeni Malatyaspor: , , Teenage Hadebe, , Karim Hafez, Moryke Fofana, Zuqui, , , ,

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR

Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi Eric Lichaj, Ervin Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Enzo Roco, Vato Arveladze, Emiliano Viviano ve Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor ise Jetmir Topalli, Murat Akça, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Adem Büyük, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Christian Cueva, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Karim Hafez ve Jody Lukoki'yi renklerine bağladı.