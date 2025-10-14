Orhan Ak dönemi

Eyüpspor, Arda Turan'ın ayrılığının ardından Teknik Direktör Selçuk Şahin ile anlaşmış, ancak istenen sonuçları alamayınca Şahin ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirerek 3 yıllık sözleşme imzalandı. Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak hazır bulundu. Törende açıklamalarda bulunan Fatih Kulaksız, kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

ÖNEMLİ BİR GEÇMİŞİ VAR

Orhan Ak'la yaptıkları görüşmede kulübün oyuna bakış açısı, kulüp felsefesi, vizyonu ve kulüp değerleri konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Kulaksız, şunları söyledi: "Başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan hocayla bir görüş.' önerisinde bulundu. Ben de Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var" dedi.

GURURLU VE HEYECANLIYIM

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak, mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Kulübün imkanları ve vizyonunun çekici olduğunu, oyun hafızasına aşina olduğunu söyledi. Kaliteli oyuncularla ciddi bir başarı hedeflediklerini, coşkulu ve skor odaklı bir takım oluşturmak istediklerini ifade etti.