CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Orhan Ak dönemi

Orhan Ak dönemi

Eyüpspor teknik direktör problemini çözdü. Selçuk Şahin'le yollarını ayıran Eyüpspor, uzun süre Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan ve son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orhan Ak dönemi

Eyüpspor, Arda Turan'ın ayrılığının ardından Teknik Direktör Selçuk Şahin ile anlaşmış, ancak istenen sonuçları alamayınca Şahin ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirerek 3 yıllık sözleşme imzalandı. Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak hazır bulundu. Törende açıklamalarda bulunan Fatih Kulaksız, kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

ÖNEMLİ BİR GEÇMİŞİ VAR

Orhan Ak'la yaptıkları görüşmede kulübün oyuna bakış açısı, kulüp felsefesi, vizyonu ve kulüp değerleri konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Kulaksız, şunları söyledi: "Başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan hocayla bir görüş.' önerisinde bulundu. Ben de Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var" dedi.

GURURLU VE HEYECANLIYIM

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak, mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Kulübün imkanları ve vizyonunun çekici olduğunu, oyun hafızasına aşina olduğunu söyledi. Kaliteli oyuncularla ciddi bir başarı hedeflediklerini, coşkulu ve skor odaklı bir takım oluşturmak istediklerini ifade etti.

F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaray, Victor Osimhen'in arkadaşını istiyor! Transferde rota çizildi...
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Daha Eski
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 00:05