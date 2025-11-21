Partizan-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague 12. hafta maçı canlı

Partizan - Fenerbahçe Beko maçını takip etmek için tıklayın!
Basketbolseverlerin merakla beklediği Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşması EuroLeague sahnesinde oynanıyor. Fenerbahçe Beko, zorlu deplasmanda galibiyet ararken taraftarlar da maçla ilgili yayın bilgilerini araştırıyor.
PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
21 Kasım Cuma günü (bugün) Belgrade Arena'da oynanıyor.
PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele TSİ 22.30'da başladı.
🏀 Maç günü! 🏆 @EuroLeague 12. Hafta 🆚 Partizan 🕙 22.30 📍 Belgrade Arena 🔗 Maç raporu: https://t.co/n1naWZxW3X 🎙️ Maç önü görüşleri: https://t.co/gqEV3zKIfU 📺 @ssporttr 📲 #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/VJokAbQcch— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 21, 2025
PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Partizan - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.