Haberler EuroLeague Partizan-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague 12. hafta maçı canlı

EuroLeague heyecanı bu hafta Partizan - Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Partizan’a karşı deplasmanda sahaya çıktı. Partizan - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 22:25
Partizan - Fenerbahçe Beko maçını takip etmek için tıklayın!

Basketbolseverlerin merakla beklediği Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşması EuroLeague sahnesinde oynanıyor. Fenerbahçe Beko, zorlu deplasmanda galibiyet ararken taraftarlar da maçla ilgili yayın bilgilerini araştırıyor.

PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

21 Kasım Cuma günü (bugün) Belgrade Arena'da oynanıyor.

PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele TSİ 22.30'da başladı.

PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Partizan - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
