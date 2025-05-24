F.Bahçe finalde

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmaya boyalı alanda iyi başlayan Kanarya, ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere (22-12) yükseltti.İlk çeyreği 22-12 üstün kapatan F.Bahçe, ikinci çeyreğeHayes-Davis ve Tarık'ın 3'lükleriyle başladı ve 13. dakikada 12 sayılık (31- 18) farka ulaştı. Kötü hücum yapan F.Bahçe karşısında Panathinaikos farkı eritmesine rağmen devreyi de sarı lacivetliler 38-33 önde kapattı.

FİNAL MAÇI YARIN AKŞAM

İkinci yarının başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn'ın basketlerine Melli'yle cevap veren Fener, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı. McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8'e (53-45) çıkardı. Son periyoda 55-48 önde girdi. Final periyoduna Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fener,Cedi Osman'ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan Pana'yı 82-76 yenerek tarihinde 4. kez finale çıktı. Yarınki finalde Olympiakos- Monaco galibiyle kapışacak.

SARUNAS'IN İKİNCİ FİNALİ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Dörtlü Finallerdeki şansızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı.