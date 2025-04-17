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Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de yılın koçu Sarunas Jasikevicius seçildi

THY EuroLeague'de yılın koçu Sarunas Jasikevicius seçildi

THY EuroLeague, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un yılın başantrenörü seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:34
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THY EuroLeague'de yılın koçu Sarunas Jasikevicius seçildi

THY EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Jasikevicius, 2024-25'de Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı ve bu prestijli onuru alan ilk Litvanyalı başantrenör oldu." denildi.

Jasikevicius, THY EuroLeague'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen bu ödülü ilk kez kazandı.

Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde THY EuroLeague'i normal sezonu ikinci sırada tamamladı.

Litvanyalı başantrenör, oylamada normal sezonu ilk sırada bitiren Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas'ı geride bıraktı. Bayern Münih'ten Gordon Herbert ve Paris Basketbol'dan Tiago Splitter ise üçüncü oldu.

Bu ödüle, Fenerbahçe Beko başantrenörü olarak 2017 yılında Zeljko Obradovic layık görülmüştü.

Jasikevicius, yılın başantrenör ödülünü kazanan 13. farklı isim oldu. Daha önce Zeljko Obradovic (3 kez), Georgios Bartzokas (3 kez), Ettore Messina (2 kez), Pablo Laso (2 kez) ve Dimitris Itoudis (2 kez) bu ödülü birden fazla kez kazandı.

Bu ödülü kazanan diğer başantrenörler ise Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt, Ergin Ataman ve Chus Mateo.

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