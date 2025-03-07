Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Virtus Bologna karşı karşıya gelecek. Luca Banchi yönetiminde geçtiğimiz hafta Berlin'i 98-73 mağlup eden temsilcimiz, hanesine bir galibiyet daha eklemek istiyor. Turnuvada oynadığı 27 karşılaşmanın 13'ünü kazanan Anadolu Efes 14 mücadeleyi de kaybetti. 12. sırada yer alan Anadolu Efes, kritik maçta hata yapmak istemiyor. İstanbul'a konuk olacak Virtus Bologna ise 27 maç sonunda 7 galibiyet ve 20 mağlubiyet alarak 16. sırada bulunuyor. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu müsabaka basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. EuroLeague'in 28. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.