Anadolu Efes 80 - 87 Baskonia | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Anadolu Efes ile Baskonia 16. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia karşısında parkeden 87-80 mağlup ayrıldı.
Lacivert beyazlılar bu sonucun ardından 16. haftanın ardından 9. mağlubiyetini elde etti.
Anadolu Efes'te Shane Larkin 23 sayıyla maçı tamamladı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
ANADOLU EFES 17-17 BASKONIA | 1. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 36-36 BASKONIA | 2. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 60-57 BASKONIA | 3. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 80-87 BASKONIA | 4. PERİYOT SONUCU