Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 80 - 87 Baskonia | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Anadolu Efes 80 - 87 Baskonia | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Anadolu Efes ile Baskonia 16. hafta maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia karşısında parkeden 87-80 mağlup ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 20:17 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 22:12
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Anadolu Efes 80 - 87 Baskonia | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Anadolu Efes ile Baskonia 16. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia karşısında parkeden 87-80 mağlup ayrıldı.

Lacivert beyazlılar bu sonucun ardından 16. haftanın ardından 9. mağlubiyetini elde etti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 23 sayıyla maçı tamamladı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

ANADOLU EFES 17-17 BASKONIA | 1. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 36-36 BASKONIA | 2. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 60-57 BASKONIA | 3. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 80-87 BASKONIA | 4. PERİYOT SONUCU

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