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Tek hedef zafer

Avrupa’da bir kez daha tarih yazmak isteyen sarı-lacivertliler, 21.45’te Pire’de sahne alıyor. Kanarya, kazanarak seriye iyi başlamayı planlıyor.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Tek hedef zafer

THY Avrupa Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdıran Fenerbahçe Beko, bugün Yunanistan'da sahneye çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, 21.45'te başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamlamayı başardı. Olympiakos ise normal sezonu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle zirvede bitiren ekip oldu. Takımlar arasında normal sezonda oynanan iki mücadeleden de Olympiakos zaferle ayrıldı.

Heyecan TV+'da olacak

Türkiye'nin sevilen televizyon platformu TV+, sporun her branşında kaliteli içerikleri ekranlara getirmeye devam ediyor. Olimpiakos ile F.Bahçe Beko'nun karşılaşacağı mücadele, 21.45'te TV+ platformunda S Sport'tan yayınlanacak.

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