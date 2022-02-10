Bu Fener’le kimse karşılaşmak istemez

Fenerbahçe Beko'nun zaferi İspanya'da da ses getirdi. El Mundo, 'Real Madrid tanınmaz hale geldi, Fenerbahçe karşısında battı' başlığını atarken, AS gazetesi, İspanyol ekibinin ilk iki çeyrekteki 17 sayılık skoruna dikkat çekilerek "Real Madrid, Fenerbahçe'ye karşı tarihinin en az sayı attığı ilk yarısını geçirdi. Jan Vesely ve De Colo olmasa da Fenerbahçe'nin yükselişi sürüyor" dedi. Marca gazetesi de, "F.Bahçe play-off için en ciddi tehditlerdenbiri ve kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir takım haline geldi" yorumunu yaptı.