Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligde 12. hafta mücadelesinde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 49-43 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 41-36 Anadolu Efes

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-20 Anadolu Efes

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

TEMSİLCİLERİMİZ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR

Zorlu maç öncesinde ev sahibi Fenerbahçe Beko 3 maçtır kazanamıyor. 3 galibiyeti bulunan Sarı-lacivertliler 15. sırada yer alıyor. Anadolu Efes ise yükselişte. Son 3 maçını kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, 5 galibiyetle haftaya 10. basamakta girdi.

ING BASKETBOL LİGİ'NDE F.BAHÇE KAZANDI!

İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.