Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız Anadolu Efes | THY Euroleague maçı CANLI

| THY Euroleague maçı

Euroleague'in 10. haftasında temsilcimiz , Avrupa'nın güçlü ekiplerinden 'a konuk oluyor. Anadolu Efes, Euroleague'de deplasmandaki 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kızılyıldız da iç sahada büyük takımlara karşı zorluk çıkartabiliyor. Anadolu Efes - Kızılyıldız mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:29 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 21:40
Kızılyıldız Anadolu Efes | THY Euroleague maçı CANLI

Türkiye Basketbol Ligi'nin güçlü ekiplerinden , deplasmanında. Mavi beyazlılar, Euroleague'in 10. haftasında zorlu rakibini mağlup ederek yoluna emin adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizdan takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

KIZILYILDIZ: 36

ANADOLU EFES: 40

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadele, TSİ 21:00'da başladı.

ANADOLU EFES'TE KRİTİK EKSİKLER
Anadolu Efes, Milli Takımımızda yer alan 5 oyuncudan eksik antrenmanlar yaptı. Bu oyuncular karşılaşmada forma giyip Milli Takıma geri dönecekler. Dunston, Micic, Beaubois, Pleiss ve Yiğitcan ise Kızılyıldız karşısında oynayamayacaklar.

ERGİN ATAMAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Karşılaşma öncesinde eksikliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Kızılyıldız mts sert savunma yapan ve hücumda kontrollü oyunla Jordan Lyod, Corey Walden ve Johnny O'Bryant ile skor üreten bir takım. Kadromuzdaki bir çok eksik oyuncu ve şu an takımımızdaki aktif dört Covid-19 hastası yüzünden oluşan tedirginliğimize rağmen sahada her zamanki gibi sistemimizi uygulayıp kazanmak istiyoruz. Sahaya 10 kişi çıkabilmemiz için bir günlüğüne A Milli Takım'daki beş oyuncumuza izin veren Türkiye Basketbol Federasyonu'na da teşekkür ediyorum. Umarım Euroleague bu sezon tüm takımların sağlıklı ve eşit şartlarda oynadığı ve sahada hak edenin kazanacağı şekilde sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

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