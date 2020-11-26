Kızılyıldız Anadolu Efes | THY Euroleague maçı CANLI

Türkiye Basketbol Ligi'nin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında. Mavi beyazlılar, Euroleague'in 10. haftasında zorlu rakibini mağlup ederek yoluna emin adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizdan canlı takip edebilirsiniz...

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KIZILYILDIZ: 36

ANADOLU EFES: 40

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadele, TSİ 21:00'da başladı.

ANADOLU EFES'TE KRİTİK EKSİKLER

Anadolu Efes, Milli Takımımızda yer alan 5 oyuncudan eksik antrenmanlar yaptı. Bu oyuncular karşılaşmada forma giyip Milli Takıma geri dönecekler. Dunston, Micic, Beaubois, Pleiss ve Yiğitcan ise Kızılyıldız karşısında oynayamayacaklar.

ERGİN ATAMAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Karşılaşma öncesinde eksikliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Kızılyıldız mts sert savunma yapan ve hücumda kontrollü oyunla Jordan Lyod, Corey Walden ve Johnny O'Bryant ile skor üreten bir takım. Kadromuzdaki bir çok eksik oyuncu ve şu an takımımızdaki aktif dört Covid-19 hastası yüzünden oluşan tedirginliğimize rağmen sahada her zamanki gibi sistemimizi uygulayıp kazanmak istiyoruz. Sahaya 10 kişi çıkabilmemiz için bir günlüğüne A Milli Takım'daki beş oyuncumuza izin veren Türkiye Basketbol Federasyonu'na da teşekkür ediyorum. Umarım Euroleague bu sezon tüm takımların sağlıklı ve eşit şartlarda oynadığı ve sahada hak edenin kazanacağı şekilde sonuçlanır" ifadelerini kullandı.