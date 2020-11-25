FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yeni format!

Türkiye'den Beşiktaş'ın yer aldığı FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon 26-29 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvada 2020-2021 sezonu için format değişikliğine gidildi.

Kupaya katılım hakkına sahip üç takımın (Bakken Bears, Keravnos ve Tsmoki Minsk) FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve Mornar Bar'ın da turnuvadan çekilmesinin ardından, kalan 24 takım, her biri dört ekipten oluşan altı gruba yerleştirildi.

Beşiktaş, Romanya'nın CSM Oradea ve BC CSU Sibiu ile Bulgaristan'ın BC Balkan takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.

Yapılan değişikliklere göre, normal sezon 26-29 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Gruplarını en üstte tamamlayan iki takım ve en iyi 3'üncü dört takım son 16 turuna katılacak. Bu turda eşleşmeler kurayla belirlenecek, normal sezonda aynı grupta yer alan takımlar eşleşemeyecek.

Son 16 turu ve çeyrek finaller, 23-25 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Dörtlü Final ise 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda yapılacak.

FIBA ERKEKLER AVRUPA KUPASI'NDA YENİ GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE:

A Grubu: Egis Kormend (Macaristan), Unahotels Reggio Emilia (İtalya), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Iraklis (Yunanistan)

B Grubu: BC Kyiv-Basket (Ukrayna), BC Rilski Sportist (Bulgaristan), BC Prometey (Ukrayna), Kapfenberg Bulls (Avusturya)

C Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), BM Slam (Polonya), Sporting CP (Portekiz)

D Grubu: Beşiktaş, CSM Oradea (Romanya), BC CSU Sibiu (Romanya), BC Balkan (Bulgaristan)

E Grubu: London Lions (Büyük Britanya), BC Dnipro (Ukrayna), Anwil (Polonya), Fribourg (İsviçre)

F Grubu: Heroes Den Bosch (Hollanda), BC Parma (Rusya), BC Borisfen (Belarus), Donar Groningen (Hollanda)