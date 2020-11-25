Atlanta Hawks Bogdan Bogdanovic transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bogdan Bogdanovic'in yeni takımı belli oldu.

Bu sezon NBA takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Sırp basketbolcu, 4 yıllığına 72 milyon Dolar karşılığında Atlanta Hawks'a transfer oldu.

Atlanta Hawks sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bogdanovic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Sacramento Kings ile 61 maça çıkan Bogdanovic, 15.1 sayı 3.4 ribaunt 3.4 asist ortalamalarını tutturdu.