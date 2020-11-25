Haberler Basketbol Atlanta Hawks Bogdan Bogdanovic transferini resmen duyurdu!

transferini resmen duyurdu!

takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eski Fenerbahçeli Sırp basketbolcu 'i renklerine bağladığı duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:57
Atlanta Hawks Bogdan Bogdanovic transferini resmen duyurdu!

Erkek Basketbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'in yeni takımı belli oldu.

Bu sezon NBA takımlarından 'te forma giyen Sırp basketbolcu, 4 yıllığına 72 milyon Dolar karşılığında 'a oldu.

Atlanta Hawks sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bogdanovic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Sacramento Kings ile 61 maça çıkan Bogdanovic, 15.1 sayı 3.4 ribaunt 3.4 asist ortalamalarını tutturdu.

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