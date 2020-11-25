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Yeni Kayseri’ye geldi!

takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni pivot transferi kente geldi. Amerikalı oyuncu, 25 Kasım Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçerek takıma dahil olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:21 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:29
Yeni transfer Kalani Brown Kayseri’ye geldi!

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Amerikalı pivot Kalani Kayseri'ye geldi.

ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu kadrosuna dahil etti.

İlk 9.hafta boyunca pota altında büyük sıkıntılar çeken Bellona Kayseri Basketbol Kalani Brown ile büyük ölçüde bu sorunu çözmesi bekleniyor.
24 Kasım Salı günü gece saatlerinde ülkesinden Kayseri'ye gelen tecrübeli ve başarılı oyuncu 25 Kasım Çarşamba günü önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından takıma katılarak ilk antrenmanına çıkacak.

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