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4 pozitif vaka açıkladı

Anadolu yapılan corona virüsü testlerinde 4 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "20 ve 2020 tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 pozitif vaka tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 22:07
Anadolu Efes 4 pozitif vaka açıkladı

Anadolu , kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "20 ve 2020 tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir" denildi.

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