Kartal dipte

INGBasketbol Süper Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Fethiye’ye kaybeden siyah-beyazlılar, 6’da 0 yaptı ve ligin son sırasında kaldı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 20:29Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
INGBasketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde lige istediği başlangıcı yapamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile Beşiktaş karşılaştı. Ligde son iki sırada yer alan iki ekibin çekişmeli mücadelesinde Fethiye ekibi, rakibini mağlup etmeyi başardı: 87-83. Beşkaza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fethiye, ilk periyodu 29-15 önde geçti. İkinci periyotta ise rakibine iyi karşılık veren ve 8 sayı şansı tanıyan siyah-beyazlılar, bulduğu 31 sayı ile aradaki farkı 14 sayılık farkı kapatıp öne geçti. Kartal, devreyi 46-37 önde geçti.
NEAL 27 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
Üçüncü periyotta farkı kapatan Fethiye, finale 63-60 geride girdi. Dördüncü periyotta bitime 15 saniye kala Neal'ın 3 sayılık basketiyle 85-83 öne geçen Fethiye, üstünlüğünü koruyup salondan 87-83 galip ayrıldı. Erick Neal 27 sayıyla önemli katkı sağlarken; James Blackmon'un 32 sayısı yetmedi. Daha önce G.Saray'ı mağlup eden Fethiye, bu zaferle ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Günün diğer maçında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 81-61 mağlup etti.