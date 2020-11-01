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Vodafone Park’ta ilk galibiyetini aldı

, ’in 7. haftasında ’u 1-0 mağlup ederek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 21:08
Beşiktaş Vodafone Park’ta ilk galibiyetini aldı

'in 7. haftasında 'u konuk eden , rakibini 1-0 mağlup ederken bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 10'a yükseltirken, sahasındaki ilk galibiyetine imza attı. Bu sezon iç sahada ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, karşısında ise 1-0 mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor önünde 55. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, karşılaşmayı da bu sonuçla kazanarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine imza attı.

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