Ghezzal: Beşiktaş aile gibi

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rachid Ghezzal, her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Cezayirli futbolcu sözlerine "İzmir'deki depremde etkilenen herkese geçmiş olsun" ifadeleriyle başladı. Ghezzal, "Oynadığım müddetçe yüzde yüzümü, hatta yüzde ikiyüzümü vermeye çalışıyorum. Her maçta, her antrenmanda fizik kalitem yükseliyor. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor. En önemli şey takımın kazanması" dedi. Çok kaliteli ve büyük bir takım olduklarını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "İyi bir ruh yakaladık, bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

SÜPER LİG ÇOK KALİTELİ

Beşiktaş'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Ghezzal, "Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel" dedi. Türkiye'de futbol hayatını sürdüren çok arkadaşı olduğunu kaydeden Ghezzal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlardan da bilgi aldım. Taraftarlardan bahsettiler. Herkes burada hayat kalitesinin yüksek olduğunu anlattı. Türkiye'nin en büyük kulubüne gelmekle meydan okuma fırsatı yakaladım. Cezayirli futbolcular için Türkiye en iyi yer mi bilmiyorum ama bu macera benim için yeni. Süper Lig çok kaliteli. Elimden geleni yapacağım. Bunu yaptığım sürece faydalı olacağım."

TARAFTARLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İSTİYORUM

Lyon formasıyla 2017'de Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta mücadele eden Ghezzal, siyah-beyazlı taraftarlar konusunda, "Buraya geldiğimde o dönemde Beşiktaş'ta oynayan Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu. Çok güzel atmosferdi. Stat tamamen doluydu, herkes ayaktaydı. İnanılmaz atmosferdi. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yaşarım" değerlendirmesinde bulundu.

BURDA UZUN SÜRÜYOR!

İngiltere, İtalya ve Fransa'da da futbol oynayan Ghezzal, Süper Lig'in Fransa ligine daha çok benzediğini vurgularken, hakem ve VAR kararları konusunda, "VAR konusunda İngiltere'de hakemlerin karar alma süresi Fransa, İtalya ve buraya göre daha kısa" ifadelerini kullandı.

UMARIM ÜZÜLEN FEGHOULi OLUR

Ghezzal, siyah-beyazlı takımdaki geleceği konusunda, "Henüz bunu konuşmak için çok erken, sadece iki maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden mutluyum. İyi futbol oynuyoruz, galibiyetler alıyoruz. Sezon sonuna çok var" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Feghouli ile görüşüp görüşmediği ve iki takım arasında oynanacak derbi maçla ilgili soruya Ghezzal, "Kendisiyle henüz konuşmadım, Galatasaray'ın futbolcusu. Umarım maçtan sonra üzülen o olur. Bu tarz maçlar kulüpler ve taraftarlar için önemli. Az taraftarla oynuyoruz ama bu, maçların önemini değiştirmiyor" yanıtını verdi.

BOATENG 'KRALDIM' DEDİ

Ghezzal, eski takım arkadaşlarından olan ve geçen sezon yarım devre Beşiktaş'ta forma giyen Kevin- Prince Boateng ile de konuştuğunu hatırlatarak, "Boateng, bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Kiminle konuşursam konuşayım herkes bana güzel şeyler söyledi." diyerek sözlerini tamamladı.

CENGİZ İYİ İŞLER YAPAR

Leicester City'den kiralık olarak gelen Ghezzal, eski takımının Türk oyuncu Cengiz Ünder'i transfer ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Buraya gelmeden bir gün önce Cengiz ile tanıştım. Fiorentina'da oynadığım dönemde kendisini tanıyorum. Cengiz Ünder'i güçlü, hızlı, teknik buluyorum. Beğendiğim futbolcu, son iki maçında asist yaptı. İyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester City'de, o da Cengiz'e yardımcı olacaktır."