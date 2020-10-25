İki takıma yine corona engeli

THY Euroleague'in 6. haftasında oynanması gereken Milan-Alba Berlin maçı, corona virüsü nedeniyle ertelendi. İki takımın geçtiğimiz hafta farklı ekiplerle oynayacağı karşılaşmalar da oynanmazken, bu müsabakanın daha sonra açıklanacak bir tarihte yapılacağı kaydedildi. Euroleague'de virüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilmiş, maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.