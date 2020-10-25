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İki takıma yine corona engeli

'in 6. haftasında oynanması gereken Milan-Alba maçı, corona virüsü nedeniyle ertelendi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
İki takıma yine corona engeli

'in 6. haftasında oynanması gereken Milan-Alba maçı, corona virüsü nedeniyle ertelendi. İki takımın geçtiğimiz hafta farklı ekiplerle oynayacağı karşılaşmalar da oynanmazken, bu müsabakanın daha sonra açıklanacak bir tarihte yapılacağı kaydedildi. Euroleague'de virüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilmiş, maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.

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