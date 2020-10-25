Blok Dunston Bryant’ın işi

Anadolu Efes'in vazgeçilmez isimlerinden Bryant Dunston, oynadığı 4 Euroleague maçında yine bloklarıyla adından söz ettirdi. ABD'li basketbolcu, 7 blokla rakiplerine geçit vermezken, bu kategoride birinci oldu. Dunston'ın ardından Maccabi'den Hunter, Real Madrid'den de Tavares 6'şar blokla listede adını yazdırdı.