Anadolu Efes'in vazgeçilmez isimlerinden Bryant Dunston, oynadığı 4 Euroleague maçında yine bloklarıyla adından söz ettirdi. ABD'li basketbolcu, 7 blokla rakiplerine geçit vermezken, bu kategoride birinci oldu. Dunston'ın ardından Maccabi'den Hunter, Real Madrid'den de Tavares 6'şar blokla listede adını yazdırdı.
Blok Dunston Bryant’ın işi
Anadolu Efes'in vazgeçilmez isimlerinden Bryant Dunston, oynadığı 4 Euroleague maçında yine bloklarıyla adından söz ettirdi.
THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50