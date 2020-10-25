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Blok Dunston Bryant’ın işi

Anadolu Efes'in vazgeçilmez isimlerinden , oynadığı 4 maçında yine bloklarıyla adından söz ettirdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Blok Dunston Bryant’ın işi

Anadolu Efes'in vazgeçilmez isimlerinden , oynadığı 4 maçında yine bloklarıyla adından söz ettirdi. ABD'li basketbolcu, 7 blokla rakiplerine geçit vermezken, bu kategoride birinci oldu. Dunston'ın ardından Maccabi'den Hunter, 'den de Tavares 6'şar blokla listede adını yazdırdı.

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