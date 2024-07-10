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Hollanda 1-2 İngiltere (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te heyecan sona ermek üzere. Heyecan dolu turnuvada yarı final maçında Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaştı. İngiltere rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 00:09
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Hollanda 1-2 İngiltere (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Dev karşılaşma İngiltere'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Hollanda'nın golü maçın 7. dakikasında Xavi Simons'dan geldi.

İngiltere 18. dakikada (P)Harry Kane ve 90+1. dakikasında Watkins'den geldi.

İngiltere son dakikada attığı bu golle EURO 2024'te finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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