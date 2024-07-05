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UEFA'dan Jude Bellingham'a ertelemeli bir maç ceza

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 30 bin avro para cezası ve bir yıl ertelemeli olarak bir maç ceza verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:34
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UEFA'dan Jude Bellingham'a ertelemeli bir maç ceza

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin avro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu maç cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi.

Son 16 turunda İngiltere'nin uzatma bölümleri sonunda Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonuna ise taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de 1 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

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