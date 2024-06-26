Gürcistan 2-0 Portekiz MAÇ SONUCU - ÖZET (Gürcistan Portekiz EURO 2024 maç özeti izle)

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Gürcistan ile Portekiz, F Grubu üçüncü ve son maçında kozlarını paylaştı. Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çaldı.

Kritik müsabakayı 2-0 kazanan Gürcistan son 16 turuna yükselmeyi başardı. Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kvaratskhelia ve 57. dakikada penaltıdan Mikautadze kaydetti.

Bu sonuçla Gürcistan puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. olarak bitirerek son 16'ya yükseldi.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEYİN

🏆⚽ GOL | Gürcistan golü erken buldu! Hızlı gelişen atakta Kvaratskhelia golü attı! pic.twitter.com/2bqfpbi9Ym — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024