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Gürcistan 2-0 Portekiz MAÇ SONUCU - ÖZET (Gürcistan Portekiz EURO 2024 maç özeti izle)

Gürcistan ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Gürcistan, son 16 turuna adını yazdırdı. Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri Kvaratskhelia ve Mikautadze kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:52 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 23:55
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Gürcistan 2-0 Portekiz MAÇ SONUCU - ÖZET (Gürcistan Portekiz EURO 2024 maç özeti izle)

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Gürcistan ile Portekiz, F Grubu üçüncü ve son maçında kozlarını paylaştı. Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çaldı.

Kritik müsabakayı 2-0 kazanan Gürcistan son 16 turuna yükselmeyi başardı. Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kvaratskhelia ve 57. dakikada penaltıdan Mikautadze kaydetti.

Bu sonuçla Gürcistan puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. olarak bitirerek son 16'ya yükseldi.

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