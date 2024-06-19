Haberler Haberler Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Son dakika spor haberi: EURO 2024'te mücadele ettiği F Grubu'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa basını, attığı muhteşem golle galibiyette önemli rol oynayan genç yıldız Arda Güler'e methiyeler düzdü. İşte Arda için atılan manşetler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:19
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Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ilk maçına çıktı.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Ay-yıldızlılar, Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Signal Iduna Park'ta Gürcistan ile kozlarını paylaştı.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Millilerimiz, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Gürcistan karşısında alınan kritik zaferin en çok konuşulan ismiyse Arda Güler oldu.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında attığı jeneriklik golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Arda'nın attığı müthiş gol ve gösterdiği performans, Avrupa basınında da gündem oldu.

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

İşte genç yıldız için atılan manşetler...

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

BBCSPORT: Türk Messi kendini duyurdu

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

SKYSPORTS: Real Madrid'in harika çocuğu Arda Güler, Vincenzo Montella'nın takımı galibiyetle başlarken muhteşem bir gol attı

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

GUARDIAN: Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

MARCA: Türk kutsalı Arda Güler

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

AS: Usta işi Arda Güler

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

EL PAIS: Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

EL MUNDO: Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı

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