Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler
Son dakika spor haberi: EURO 2024'te mücadele ettiği F Grubu'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa basını, attığı muhteşem golle galibiyette önemli rol oynayan genç yıldız Arda Güler'e methiyeler düzdü. İşte Arda için atılan manşetler...
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Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Gürcistan karşısında alınan kritik zaferin en çok konuşulan ismiyse Arda Güler oldu.
Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında attığı jeneriklik golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Arda'nın attığı müthiş gol ve gösterdiği performans, Avrupa basınında da gündem oldu.
İşte genç yıldız için atılan manşetler...
BBCSPORT: Türk Messi kendini duyurdu
SKYSPORTS: Real Madrid'in harika çocuğu Arda Güler, Vincenzo Montella'nın takımı galibiyetle başlarken muhteşem bir gol attı
GUARDIAN: Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor
MARCA: Türk kutsalı Arda Güler
AS: Usta işi Arda Güler
EL PAIS: Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor
EL MUNDO: Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı
MUNDO DEPORTIVO: Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti
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