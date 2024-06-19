Arda'dan tarihi füze

A Milli Takımımız'ın Gürcistan ile karşılaştığı maçta tarihi anlar yaşadık. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler tarihe geçti. 19 yaşındaki genç yıldızımız, 65. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaleye adeta füze gönderdi. Kaleci Mamardashvili'nin sağından topu ağlarla buluşturdu. Gürcistan karşısında, EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran 2023'te Samsun'da Galler'i 2-0 yendiğimiz maçta attığı 2. golün adeta kopyasını çekti.

VINCENZO MONTELLA ALNINDAN ÖPTÜ

EURO 2024'te tarihe geçen 19 yaşındaki maestromuz (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Ayrıca büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu (19 yaş 114 gün). Zaferi getiren kahramanımız Arda Güler, 79. dakikada Yusuf Yazıcı'yla değişirken, teknik direktörümüz Vincenzo Montella genç yıldızımızı alnından öpüp kutladı.

ARDA GÜLER: BU GOLÜN HAYALİNİ KURUYORDUM

"İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Ancelotti Hocamız bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor.

TÜRK'E DURMAK YARAŞMAZ

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikonik gol sevincinin fotoğrafını paylaşıp, "Türk'e durmak yaraşmaz" dedi.

COURTOIS: ARDAA ABİ

Arda Güler, Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Courtois oldu. Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı. Courtois'nın bu paylaşımı birçok yorum ve beğeni aldı.

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Türkiye, Arda Güler ve Kenan Yıldız'la Avrupa Şampiyonası tarihinde Macaristan'ın (1964) ardından 20 yaş altı iki oyuncusunu ilk 11'de oynatacak olan ikinci ülke olacak!

REAL MADRID'DEN DESTEK

Real Madrid, A Milli Takımımızın EURO 2024'teki karşılaşacağı Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu. Kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 serüvenine başlıyor!" ifadeleri kullanıldı ve Arda Güler'e özel bir görsel paylaşıldı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Arda Güler, 6 gol attı.

PUSKAS'A ADAY GOL

Bizim Çocuklar'da takımımız adına dev turnuvanın ilk golünü Mert Müldür kaydetti. Mert'in enfes golü akıllara Hamit Altıntop'u getirdi. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine füze gönderen Mert Müldür, EURO 2024'ün en güzel gollerinden birine imza attı. Mert'in bu golü akıllara 2010 yılında Puskas Ödülü'nü Hamit Altıntop'a kazandıran golü getirdi. FIFA ve France Football dergisi tarafından verilen yılın en iyi golü adlı Puskas Ödülü'nü 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçında Kazakistan'a attığı golle Hamit Altıntop kazanmıştı. Müldür, 85'te yerini alkışlarla Zeki Çelik'e bıraktı.

KEREM FİŞİ ÇEKTİ

Uzatma dakikalarında Gürcistan'ın gol için saldırdığı anlarda, sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. 90+7. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mamardashvili de ceza sahamıza kadar geldi. Kullanılan köşe vuruşunun devamında Kerem Aktürkoğlu topu kaptı. Hızlı bir şekilde Gürcistanlı futbolcuları geride bırakarak rakip kaleye yöneldi. Kerem, boş kaleye topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve zaferimizi ilan ederken, golden sonra yedek kulübesindeki futbolcularımızla birlikte muhteşem bir sevinç yaşadık.

HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR

Gürcistan'ın fişini çeken Kerem Aktürkoğlu: Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Arda topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah.

2 SANTİMLE GOL GÜME GİTTİ!

Gürcistan maçında Kenan Yıldız'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Milli Takımımız 1-0 öndeyken sağdan topu sürükleyen Arda Güler, ön direğe pasını verdi, Orkun Kökçü topa istediği gibi vuramadı ancak arka direkteki Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı golü Arjantinli hakem Facundo Tello ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

KAAN AYHAN DİREĞE TAKILDI

A Milli Takımımız, Gürcistan karşısında maça hızlı başlarken, 10. dakikada gole çok yaklaştı ancak direğe takıldı. Gürcistan kalesini abluka altına aldığımız dakikalarda, Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan top kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı. Büyük şanssızlık yaşayan Milli Takımımız, öne geçme fırsatını kullanamadı.