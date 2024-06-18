Portekiz - Çekya | CANLI MAÇ İZLE

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ - ÇEKYA İLK 11'LER

Portekiz: Costa; Cancelo, Pepe, Dalot, Dias, Mendes; Vitinha, Fernandes; Leão, Ronaldo, Bernardo

Çekya: Stanek; Holes, Hranáč, Krejčí; Coufal, Soucek, Provod, Sulc, Doudera; Kuchta, Schick

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PORTEKİZ - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Çekya maçı 18 Haziran Salı günü saat 22.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.