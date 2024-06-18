Haberler Haberler Portekiz - Çekya | CANLI MAÇ İZLE

Portekiz - Çekya | CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 F Grubu'nda A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Portekiz ile Çekya karşı karşıya geliyor. Portekiz - Çekya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz - Çekya | CANLI MAÇ İZLE

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ - ÇEKYA İLK 11'LER

Portekiz: Costa; Cancelo, Pepe, Dalot, Dias, Mendes; Vitinha, Fernandes; Leão, Ronaldo, Bernardo

Çekya: Stanek; Holes, Hranáč, Krejčí; Coufal, Soucek, Provod, Sulc, Doudera; Kuchta, Schick

Portekiz - Çekya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺

PORTEKİZ - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Çekya maçı 18 Haziran Salı günü saat 22.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

Milli Piyango
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
Bizim Çocuklar harika başladı!
Arda, C. Ronaldo'nun rekorunu kırdı, tarihe geçti!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bizim Çocuklar harika başladı!
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu!
LGS tercihleri ne zaman?
DGS'de baraj var mı?
💥Süper Loto çekildi! (18 Haziran)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 22:19
Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! 20:48
Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... 16:44
Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! 16:17
Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! 16:02
Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! 14:46
Daha Eski
Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! 14:44
Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! 13:51
G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında 13:21
Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! 13:12
F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! 13:03
Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti 12:59