Slovenya 1-1 Danimarka (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı.
16. dakikada Sesko'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada Danimarka öne geçti. Sağdan hızlı kullanılan taç atışında ceza sahası içi sağ çaprazdaki Wind, meşin yuvarlağı topukla Eriksen'e aktardı. Topu göğsüyle önüne aldığı anda kaleciyle karşı karşıya kalan Eriksen, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1
Maçın ilk yarısını Danimarka önde tamamladı.
54. dakikada sol kanatta kazanılan faulü kullanan Eriksen'in ceza sahasına ortaladığı topa savunmadaki Drkusic müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
76. dakikada Sesko'nun ceza yayı gerisinden şutunda, top yan direkten döndü.
77. dakikada Slovenya beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın müdahale ettiği top ters kanada açıldı. Ceza sahası ön çizgisi gerisinde, sol çapraza düşen topa Janza gelişine vurdu. Savunmadaki Hjulmand'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Schmeichel'ı yanıltarak ağlara gitti: 1-1
Kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ GOL | Eriksen ceza alanına çok iyi sızdı ve Danimarka'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/1xA8CQIVWs— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024
⚽️GOL! Erik Janza ceza sahası dışından golü buldu! Slovenya eşitliği yakaladı! pic.twitter.com/OYPUnlx9So— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024