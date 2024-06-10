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Polonya Türkiye milli maç canlı izle şifresiz | Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Takımı'mız, Euro 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Son olarak İtalya ile yaptığı maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Ay Yıldızlı ekip, şampiyonadaki önemli rakiplerinden olan Polonya'yı mağlup ederek moral depolamak istiyor. Balazs Berke'nin yöneteceği maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 01:18
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Polonya Türkiye milli maç canlı izle şifresiz | Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Polonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Polonya ile kozlarını paylaşacak. Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesinde Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke düdük çalacak. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak. Peki Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Türkiye maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

POLONYA - TÜRKİYE MAÇ MUHTEMEL 11'LERİ:

Polonya: Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki, Szymanski, Buksa, Lewandowski

Türkiye: Altay, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Arda, Kenan, Kerem, Cenk

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE SEKİZİNCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında ise 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

2024'TE GALİBİYET YOK

Millilerimiz, son hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, yarın Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olaraka belirlenen Barsinghausen kasabasındaki tesislerde sürdürecek. Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Türkiye; EURO 2024'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'ndaki Polonya'nın rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

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