EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...
Son dakika spor haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk oranları güncellendi. İşte A Milli Futbol Takımımızın yeni oranı...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:37
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24- SLOVAKYA: 475
23- GÜRCİSTAN: 475
22- ARNAVUTLUK: 475
21- SLOVENYA: 190
20- ROMANYA: 190
19- ÇEKYA: 145
18- POLONYA: 145
17- İSKOÇYA: 95
16- UKRAYNA: 95
15- SIRBİSTAN: 76
14- MACARİSTAN: 76
13- AVUSTURYA: 76
12- İSVİÇRE: 67 ORAN
11- TÜRKİYE: 47.5 ORAN (İlk olarak 60 açıklanan oran daha sonra 45'e düşürülmüştü.)
10- HIRVATİSTAN: 38
6- İTALYA: 14.25
5- İSPANYA: 8.36
4- PORTEKİZ: 8.36
3- ALMANYA: 6.08
2- FRANSA: 4.66
1- İNGİLTERE: 3.75
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