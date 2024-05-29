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EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

Son dakika spor haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk oranları güncellendi. İşte A Milli Futbol Takımımızın yeni oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:37
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EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ün şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

Yapılan güncellemeyle A Milli Futbol Takımımızın da şampiyonluk oranı değişti.

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

İşte yeni oranlar...

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

24- SLOVAKYA: 475

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

23- GÜRCİSTAN: 475

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

22- ARNAVUTLUK: 475

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

21- SLOVENYA: 190

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

20- ROMANYA: 190

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

19- ÇEKYA: 145

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

18- POLONYA: 145

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

17- İSKOÇYA: 95

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

16- UKRAYNA: 95

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

12- İSVİÇRE: 67 ORAN

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

11- TÜRKİYE: 47.5 ORAN (İlk olarak 60 açıklanan oran daha sonra 45'e düşürülmüştü.)

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

10- HIRVATİSTAN: 38

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

6- İTALYA: 14.25

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

5- İSPANYA: 8.36

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

4- PORTEKİZ: 8.36

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