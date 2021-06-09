Haberler Euro 2020 İspanya Milli Takımı'nda ikinci corona virüsü vakası! Diego Llorente...

'nda ikinci corona virüsü vakası! ...

Son dakika spor haberi... 'in ardından de tespit edilen Kovid-19 vakasından dolayı milli takım kampından uzaklaştırıldı. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:06
İspanya Milli Takımı'nda ikinci corona virüsü vakası! Diego Llorente...

'nda 'in ardından 'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına 'de devam eden milli takımında Kovid-19 testi dün pozitif çıkan defans oyuncusu Llorente'nin takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu. Llorente'nin, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı. 'nda ilk olarak 6 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan takım kaptanı Sergio Busquets kamptan ayrılmıştı.

Busquets'in ardından milli takım kafilesine hemen Kovid-19 aşısı yapılması için Kültür ve Spor Bakanlığı ile girişimde bulunmuştu. Ancak Sağlık Bakanlığındaki Kovid-19 Kurulu, tek doz aşının sadece Johnson&Johnson'da olduğunu ve bu aşının genç yaştakilere yapılmasıyla ilgili şüphelerin olmasından futbolculara uygulanamayacağını açıklamıştı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü , Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımda çıkan Kovid-19 vakalarından dolayı , , , , ve 'yı kampa çağırdı.

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