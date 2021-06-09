Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: UEFA'dan Wembley için aşı açıklaması! EURO 2020'de...

Son dakika spor haberi: 'dan Wembley için aşı açıklaması! 'de...

Son dakika spor haberleri... 'nin başlamasına sayılı günler kala , flaş bir açıklama yaptı. Buna göre turnuvanın ev sahibi şehirlerinden olan 'daki 'na, maçtan 15 gün önce iki doz corona virüsü aşısı olanların alınabileceği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
Son dakika spor haberi: UEFA'dan Wembley için aşı açıklaması! EURO 2020'de...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran'da ile arasında oynanacak maçla başlayacak. Heyecan dozu git gide artarkan turnuva öncesi hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. , corona virüsü gölgesinde gerçekleştirilecek şampiyona için titiz davranıyor.

Yapılan son açıklamaya göre organizasyonun ev sahibi şehirlerinden 'daki 'nda oynanacak maçlara, iki doz corona virüsü aşısı olan taraftarlar alınacak. Yine aynı şekilde maçtan 48 saat önce yapılan PCR testi negatif çıkan yabancı taraftarlar da stadyumda karşılaşmayı izleyebilecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında Wembley Stadyumu'na 22 bin 500 taraftar alınabileceği duyurulmuştu.

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