Dadaş Pote
Erzurumspor, bombayı Mickael Pote’yle patlattı. 1. Lig tarihinin en golcü yabancıları arasındaki 34 yaşındaki Beninli yıldızın transferi, “Hoş geldin Kral” şeklinde duyuruldu
Süper Lig'e tekrar geri dönmek için iddialı bir kadro kuran Erzurumspor, Adana Demirspor ile gol krallıkları yaşayan Beninli golcü Mickael Pote'yi kadrosuna kattığını açıkladı! Transferi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Kral" etiketiyle duyuran mavi-beyazlılar, Pote'yle birlikte ilk transferini gerçekleştirdi. Adana Demirspor ile geçtiğimiz sezon 35 maçta 16 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki golcü, Teknik Direktör Ümit Özat'la yaşadığı tartışma nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Play-off maçlarında oruç tuttuğu için Özat tarafından eleştirildiği iddia edilen tecrübeli santrfor, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini açıklamıştı. Spor Toto 1. Lig'de gol krallığı yaşayan, en golcü yabancılar arasında yer alan Pote ile Bursa ve Akhisar da yakından ilgileniyordu.
- 4.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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