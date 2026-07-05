Almanya'da Jürgen Klopp dönemi!

Almanya'da, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jürgen Klopp getirildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, 59 yaşındaki çalıştırıcının görevi kabul ettiği vurgulandı.
Almany'nın, Klopp ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥 Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach. RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026