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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Almanya'da Jürgen Klopp dönemi!

Almanya'da Jürgen Klopp dönemi!

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Jürgen Klopp getirildi. 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, görevinden ayrılan Julian Nagelsmann'ın yerine takımın başına geçti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 13:27
Almanya'da Jürgen Klopp dönemi!

Almanya'da, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jürgen Klopp getirildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, 59 yaşındaki çalıştırıcının görevi kabul ettiği vurgulandı.

Almany'nın, Klopp ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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