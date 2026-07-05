Almanya'da Jürgen Klopp dönemi!

Almanya'da, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jürgen Klopp getirildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, 59 yaşındaki çalıştırıcının görevi kabul ettiği vurgulandı.

Almany'nın, Klopp ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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