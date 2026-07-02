Portekiz 90+4'te turladı!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlandı. Karşılaşmada dakikalar 53'ü gösterdiğinde Hırvatistan, Ivan Perisic'in golü ile 2-0 öne geçti. 62. dakikada kaydettiği gol ofsayt nedeniyle iptal edilen Cristiano Ronaldo, 68. dakikada Portekiz'in VAR incelemesinden kazandığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve maça denge getirdi. C. Ronaldo, 81. dakikada yerini Ruben Neves'e bıraktı. Portekiz'e galibiyeti getiren golü ise 90+4'te Gonçalo Ramos kaydetti.

2-1 sonuçlanan mücadelenin ardından Portekiz, Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırmayı başardı ve İspanya'nın rakibi oldu.

RONALDO'NUN REKOR GECESİ

Portekiz Milli Takımı ile 6. Dünya Kupası'na katılan Cristiano Ronaldo 41 yıl, 4 ay, 28 gün ile Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen ve gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

HIRVATİSTAN'I YIKAN KARAR

Hırvatistan'ın 90+12'de attığı beraberlik golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

90+13'te Gvardiol'un VAR kontrolü sonrası iptal edilen golü. pic.twitter.com/7N76rQ5zdD — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Hırvatistan bir geldi pir geldi! Perisic ileri çıktı takımını öne geçirdi! pic.twitter.com/U7oTvTLojT — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026

⚽ Cristiano Ronaldo penaltıyı gole çevirdi! Portekiz beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/N7UXI771VY — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026