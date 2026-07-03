FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, 90+4'te Gonçalo Ramos'un golü ile Hırvatistan'ı 2-1 yenerek son 16 biletini kapmıştı. Hırvatistan, karşılaşmanın 90+13. dakikasında Portekiz filelerini havalandırmış fakat VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Mücadelenin ardından çok tartışılan o kararla ilgili resmi açıklama FIFA'dan geldi.

FIFA, yapmış olduğu resmi açıklamada "Turnuvanın resmi maç topu olan Connected Ball Technology'nin içerdiği veriler, Portekiz'e karşı golün oluşumunda Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanovic'in topa teması olduğunu kanıtlamış; bu sayede hakem, ofsayti doğru bir şekilde belirleyerek golü geçersiz saymıştır." ifadeleri yer aldı.

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