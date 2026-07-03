CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası FIFA'dan resmi açıklama geldi!

FIFA'dan resmi açıklama geldi!

FIFA, Hırvatistan'ın Portekiz karşısında 90+13'de bulduğu beraberlik golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesine ilişkin bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 09:47
FIFA'dan resmi açıklama geldi!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, 90+4'te Gonçalo Ramos'un golü ile Hırvatistan'ı 2-1 yenerek son 16 biletini kapmıştı. Hırvatistan, karşılaşmanın 90+13. dakikasında Portekiz filelerini havalandırmış fakat VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Mücadelenin ardından çok tartışılan o kararla ilgili resmi açıklama FIFA'dan geldi.

FIFA, yapmış olduğu resmi açıklamada "Turnuvanın resmi maç topu olan Connected Ball Technology'nin içerdiği veriler, Portekiz'e karşı golün oluşumunda Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanovic'in topa teması olduğunu kanıtlamış; bu sayede hakem, ofsayti doğru bir şekilde belirleyerek golü geçersiz saymıştır." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O POZİSYON

F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! Guirassy için satılacaklar
G.Saray beklenen bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Sarr'a dudak uçuklatan teklif!
Fransız yıldız gemileri yaktı! G.Saray'a gelmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 09:22
G.Saray'a F.Bahçe'nin bir eski yıldızı daha geliyor! Duran'ın ardından... G.Saray'a F.Bahçe'nin bir eski yıldızı daha geliyor! Duran'ın ardından... 08:58
"Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" "Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" 00:51
"Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" "Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" 00:51
"Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" "Grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz" 00:50
"Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" "Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz" 00:49
Daha Eski
12 Dev Adam Bosna Hersek'i devirdi! 12 Dev Adam Bosna Hersek'i devirdi! 00:16
G.Saray, Osimhen'in yeni yardımcısını buldu! G.Saray, Osimhen'in yeni yardımcısını buldu! 00:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İşte F.Bahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve... İşte F.Bahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve... 00:16
Günün bombası G.Saray'dan! Aral Şimşir... Günün bombası G.Saray'dan! Aral Şimşir... 00:16
Transferde son dakika! F.Bahçe ve Greenwood… Transferde son dakika! F.Bahçe ve Greenwood… 00:16