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Haberler Dünya Kupası Belçika - Senegal CANLI İZLE

Belçika - Senegal CANLI İZLE

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geliyor. Belçika - Senegal maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 23:29
Belçika - Senegal CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan son 32 turu müsabakalarında, Seattle tam anlamıyla bir futbol şölenine ev sahipliği yapıyor. Deneyimli teknik adam Rudy Garcia yönetiminde turnuvaya tutuk başlasa da hücum ritmini bulan Belçika, tecrübeli yıldızları önderliğinde son 16 yolunda hata yapmak istemiyor. Diğer tarafta ise Pape Thiaw'ın çalıştırdığı, Sadio Mane ve turnuvanın formda golcüsü Ismaila Sarr gibi elit ayaklarıyla her an skoru değiştirebilecek güce sahip olan Senegal yer alıyor. Belçika - Senegal maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

BELÇİKA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası son 32 turunda oynanan Belçika - Senegal maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

BELÇİKA - SENEGAL MAÇI İLK 11'LERİ

Belçika: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere

Senegal: Diaw, Diatta, Pathe Ciss, Niakhate, Jakobs, Diarra, Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Mane, Sarr

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