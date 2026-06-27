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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İskoçya'da Steve Clarke dönemi sona erdi!

İskoçya'da Steve Clarke dönemi sona erdi!

İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clarke, görevinden istifa etti.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 04:57
İskoçya'da Steve Clarke dönemi sona erdi!

7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran Clarke, yaptığı açıklamada "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler kontenjanı için Hırvatistan-Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasıyla turnuvaya veda etti.

İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısını gösteremedi.

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