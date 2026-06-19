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Haberler Dünya Kupası ABD-Avustralya | CANLI İZLE

ABD-Avustralya | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda gözler ABD ile Avustralya arasında oynanan mücadeleye çevrildi. A Milli Takımımızın da bulunduğu gruptaki dengeleri yakından etkileyecek bu önemli karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 22:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 23:01
ABD-Avustralya | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda gözler ABD ile Avustralya arasında oynanan kritik mücadelede olacak. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD, ilk maçında Paraguay'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemek isteyen ABD, ikinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İlk karşılaşmasında A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Avustralya ise liderlik yolunda önemli bir adım atmanın peşinde.

Türkiye'nin de yer aldığı gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ABD-AVUSTRALYA İLK 11'LER

ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pepi, Balogun.

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, O'Neill, Okon-Engstler, Leckie, Toure, Velupillay.

ABD-AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

D Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 22.00'de başladı.

ABD-AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD-Avustralya mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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