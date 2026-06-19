2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda gözler ABD ile Avustralya arasında oynanan kritik mücadelede olacak. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD, ilk maçında Paraguay'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemek isteyen ABD, ikinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İlk karşılaşmasında A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Avustralya ise liderlik yolunda önemli bir adım atmanın peşinde.

Türkiye'nin de yer aldığı gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ABD-AVUSTRALYA İLK 11'LER

ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pepi, Balogun.

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, O'Neill, Okon-Engstler, Leckie, Toure, Velupillay.

ABD-AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

D Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 22.00'de başladı.

ABD-AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD-Avustralya mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽ Balogun ceza sahasına çok hızlı girdi. İçeriye çevirdiği topta Cameron Burgess topu kendi kalesine gönderdi. pic.twitter.com/Ddym0BdoeV — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026