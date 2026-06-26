FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada H Grubu son maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geldi.

Mücadeleden İspanya 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İspanya'nın golünü 42. dakikada Baena kaydetti. Bu gol mücadelenin tek golü oldu.

Karşılaşmanın ardından İspanya grubundan 7 puanla lider olarak çıktı.

Uruguay ise 2 puanla 3. sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti. Ayrıca maçta Uruguay'da Canobbia 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: