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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Uruguay'ı yenen İspanya grubundan lider çıktı!

Uruguay'ı yenen İspanya grubundan lider çıktı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada H Grubu son maçında Uruguay ile İspanya kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden İspanya 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından İspanya, grubundan lider çıktı. Uruguay ise turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 02:48 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 05:25
Uruguay'ı yenen İspanya grubundan lider çıktı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada H Grubu son maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geldi.

Mücadeleden İspanya 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İspanya'nın golünü 42. dakikada Baena kaydetti. Bu gol mücadelenin tek golü oldu.

Karşılaşmanın ardından İspanya grubundan 7 puanla lider olarak çıktı.

Uruguay ise 2 puanla 3. sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti. Ayrıca maçta Uruguay'da Canobbia 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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