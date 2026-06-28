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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Pazar günü yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 19:17
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün start verdi. Teknik Direktör Vinzenco İtalio yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. İdmana izinli olan Ndidi, Felix Uduokhai ve Olaitan katılmadı. Antrenmanı Futbol Direktörü Önder Özen ve Scout Şefi Eduard Graf da takip etti.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Al Musrati, Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Beşiktaş, kamp boyunca 6 hazırlık maçı oynayacak.

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