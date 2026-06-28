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Haberler Motor Sporları Formula 1' Avusturya Grand Prix'sinde kazanan George Russell!

Formula 1' Avusturya Grand Prix'sinde kazanan George Russell!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 18:20
Formula 1' Avusturya Grand Prix'sinde kazanan George Russell!

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışta Russell, 1 saat 26 dakika 37.979 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ardından 2. galibiyetini elde etti.

Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, liderden 1.611 saniye farkla ikinci, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise liderin 1.986 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezon, 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 171

2. George Russell (Büyük Britanya): 131

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 125

4. Oscar Piastri (Avustralya): 80

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 79

TAKIMLAR

1. Mercedes: 302

2. Ferrari: 204

3. McLaren: 159

4. Red Bull: 115

5. Alpine: 57

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