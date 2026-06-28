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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar 100. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

100. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 100. Gazi Koşusu'nda Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan birinci olurken, yarışın ardından kupa töreni yapıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 19:28
100. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokey Halis Karataş ve safkanın sahibi Emrah Nalçakan, kupa ve ödüllerini aldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Emrah Nalçakan'a ödülünü takdim etti. Halis Karataş'a ise ödülünü 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay verdi.

Gazi Koşusu'nda 7. kez şampiyonluğa ulaşan Halis Karataş, yarışın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Halis Karataş, "Bay Nalçakan" isimli safkan ile tören öncesinde seyircileri selamladı.

Atın sahibi Emrah Nalçakan, törenin ardından yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu aktararak, "Gururluyuz ve çok mutluyuz. Bunu ekibimizle hak ettik. Çok çalıştık ve inandık. Atımız da bu mutluluğu bize yaşattı. Herkesi tebrik ediyorum. Burada bulunmak da büyük gurur. Bir tane kazanan olacaktı ve bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

"Bay Nalçakan"ın şampiyon olabileceğini ilk günden beri bildiğini belirten Nalçakan, "İlk yarışında bize kendini göstermişti. Bazı ayarlarının yapılması gerekiyordu. Onlar da yapılınca rekortmen bir at oldu. Gazi Koşusu'nu da kazandı." diye konuştu.

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